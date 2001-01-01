«Зенит» сыграет с «Динамо» при закрытой крышеGazeta.SPb 06:59

Перед матчем Аршавин и Кержаков раздадут автографы, а желающие могут послушать шутки стендап-комиков, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

«Зенит» сыграет с «Динамо» при закрытой крыше

Спорт день за днем

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