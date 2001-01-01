Футбол
«Зенит» сыграет с «Динамо» при закрытой крышеGazeta.SPb 06:59
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
19
Смольников
25
Барриос
18
Жирков
27
Оздоев
24
Ригони
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
1
Шунин
24
Евгеньев
25
Козлов
2
Морозов
3
Хольмен
44
Шуньич
19
Москвичев
27
Соу
6
Юсупов
8
Панченко
10
Черных
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Перед матчем Аршавин и Кержаков раздадут автографы, а желающие могут послушать шутки стендап-комиков, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.
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Стало известно, что мешает открыть крышу «Газпром Арены» на матче «Зенит» – «Динамо»
Спорт день за днем06:51
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