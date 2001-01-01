Футбол

«Зенит» сыграет с «Динамо» при закрытой крышеGazeta.SPb 06:59

Зенит — Динамо
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
19
Смольников
  
25
Барриос
  
18
Жирков
  
27
Оздоев
  
24
Ригони
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
11
Дриусси
  
1
Шунин
  
24
Евгеньев
  
25
Козлов
  
2
Морозов
  
3
Хольмен
  
44
Шуньич
  
19
Москвичев
  
27
Соу
  
6
Юсупов
  
8
Панченко
  
10
Черных
  
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Перед матчем Аршавин и Кержаков раздадут автографы, а желающие могут послушать шутки стендап-комиков, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.
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