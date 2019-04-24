Футбол
«Зенит» сыграет с «Динамо» под закрытой крышейНева Спорт 05:16
В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоится футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра будет проходить в рамках 25-го тура чемпионата России сегодня, 24 апреля. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, крыша стадиона во время игры будет закрыта.
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Общество
Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов
Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
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«Томь» проиграла «Сибири», «Спартак-2» сильнее «Тюмени»
Обновлено в 10:18
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Экономика
Чистая прибыль Heineken в I квартале выросла на 15%
Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого квартала 2019 года выросла в годовом выражении на 15%, до 299 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
Обновлено в 02:41
Экономика
День финансовых отчетностей. Индексы откроют сессию вразнобой
Отчетности двух компаний из индекса Dow Jones определят не только ход сегодняшней сессии, но и дадут ориентир на перспективы роста американской промышленности в 2019 году.
Обновлено в 09:26
Экономика
Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога
Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика
Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Новый клип Тимати посвящен погибшему в ДТП Ратмиру Шишкову
Тимати начинал творческой путь вместе с Ратмиром Шишковым в группе «Банда». Сегодня он почтил память погибшего друга и коллеги.
Обновлено в 10:14
Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Теннис
Теннис. Медведев пробился в третий круг турнира в Барселоне
Российский теннисист Даниил Медведев успешно решил задачу по выходу в третий круг турнира ATP, который проходит в Барселоне.
Обновлено в 07:59
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Технологии
В РФ завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока
«Совершенно секретно»: Российские специалисты закончили испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов».
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Футбол
Аякс вновь заинтересован в подписании Мартина Эдегора
Мартин Эдегор Амстердамский Аякс после вчерашней встречи с Витессом (4:2) хочет возобновить переговоры с мадридским Реалом о возможном приобретении полузащитника Мартина Эдегора.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку
Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.
Обновлено в 10:19