«Зенит» сыграет с «Динамо» под закрытой крышейНева Спорт 05:16

В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоится футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра будет проходить в рамках 25-го тура чемпионата России сегодня, 24 апреля. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, крыша стадиона во время игры будет закрыта.

«Зенит» сыграет с «Динамо» под закрытой крышей

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