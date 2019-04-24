Футбол
«Зенит» сыграет с «Динамо» под закрытой крышейНева Спорт 05:16
В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» состоится футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра будет проходить в рамках 25-го тура чемпионата России сегодня, 24 апреля. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, крыша стадиона во время игры будет закрыта.
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Обновлено в 01:25
Энергетика
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Обновлено в 06:37
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Общество
В Петербурге памятник конструктивизма продают на Avito
Известно, что выставленное на продажу здание – канатный цех с водонапорной башней – является памятником промышленного конструктивизма, построенным архитектором Яковом Черниховым в 1930 году.
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Происшествия
На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки
В Челябинской области руководитель отделения ГИБДД по Чебаркулю уволен по отрицательным основаниям.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
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Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
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Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Политика
Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:16