Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивкамиВести.Ru 04:21

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
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«Зенит» показал футболки с чемпионским шевроном

Петербургский дневник10:46

Золотые футболки, возвращение Данни, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит»

Спорт-Экспресс03:10

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

Советский спорт05:28

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Sport24.ru05:22

«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

Матч ТВ03:32

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

Чемпионат05:34

C ЦСКА «Зенит» сыграет в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем03:33
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Футбол

Олег Кононов: «В свои выходные Луиз Адриану мог хоть на Луну улететь»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал отъезд находившегося в списке травмированных Луиза Адриану в Дубай за несколько дней до матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0). Сегодня форвард вышел на замену.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии

В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Обновлено в 12:28
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена".
Обновлено в 12:57
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Общество

В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат

Обновлено в 11:43
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Обновлено вчера в 10:25
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

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Политика

Лещенко обещает обнародовать материалы по Джулиани и Манафорту

Ранее Рудольф Джулиани назвал «врагом президента США» депутата Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую «черную бухгалтерию» «Партии регионов».
Обновлено в 11:08
Наука

Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает

Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Следующие симптомы диабета, на которые не всегда обращают внимание, — это яркие сны и усиление потливости в ночные часы.
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Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

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Сергей Цивилёв рассказал о мерах по улучшению медицины

Ситуацию в здравоохранении Кузбасса обсудили на совещании 11 мая. Губернатор Кузбасса дало оценку положению в медицине региона.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на «ВТБ Арене» 26 мая

Обновлено в 12:43
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Нападающий "Металлурга" Николай Кулемин расторг соглашение с клубом и подписал новый двухлетний контракт.
Обновлено в 13:11
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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась наголо

27-летняя Дарья Мельникова побрилась наголо "Обнуление", — коротко подписала черно-белый ролик Дарья.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Общество

В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко

В Москве состоялся мотозаезд в память о журналисте Сергее Доренко. Он стартовал от редакции радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 09:42
Политика

Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1" рассказал о новой пошаговой системе мониторинга исполнения нацпроектов.
Обновлено в 08:02
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
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