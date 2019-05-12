«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем

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