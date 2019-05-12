Футбол
«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23
«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Происшествия
В Татарстане мужчина погиб из-за хлопка при проведении сварочных работ
Мужчина погиб, ещё один пострадал из-за хлопка при проведении сварочных работ в селе Муслюмово в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по республике.
Обновлено в 11:27
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В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ
Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
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Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев
Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
Обновлено в 15:04
Кино
В Севастополе открылся кинофестиваль «Победили вместе»
Участниками международного кинофестиваля "Победили вместе" в Севастополе в этом году пожелали стать представители 35 различных стран, в том числе зарубежные гости из Соединенных Штатов и Китая, а также авторы из 38 российских регионов, подавших заявки.
Обновлено в 14:30
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«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:14
Политика
Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией
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Футбол
«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов
В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Происшествия
На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского
Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
ЦСКА открыл счёт в матче с «Зенитом»
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президента
Обновлено в 13:21
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о профилактике энтеровируса
Энтеровирусы весьма устойчивы к внешней среде и могут обитать в воде до двух месяцев.
Обновлено в 12:13
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
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Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Швеция забросила восемь безответных шайб Италии в матче ЧМ
Шведы одержали первую победу и расположились на четвертом месте в группе В. Итальянцы за два матча пропустили 17 шайб и замыкают таблицу.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.
Обновлено в 03:39
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Кино
Фигуристка Трусова поделилась мнением об «Игре престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своём впечатлении от известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Пентагон забраковал новейшие американские броневики Oshkosh
Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче Примеры
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
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Обновлено в 13:11
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Модель Алена Шишкова открыла для себя новый фильтр в Инстаграм и теперь применяет его везде, чтобы смотреться на фотографиях моложе.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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