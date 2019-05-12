Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шеврономPravda.Ru 05:58
Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА в специальной форме. На футболках питерской команды будет нашит чемпионский шеврон в виде золотого кубка, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Игра состоится в воскресенье, 12 мая.
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