«Зенит» сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шеврономPravda.Ru 05:58

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА в специальной форме. На футболках питерской команды будет нашит чемпионский шеврон в виде золотого кубка, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Игра состоится в воскресенье, 12 мая.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шевроном

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