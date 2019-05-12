Футбол

«Зенит» сыграет с ЦСКА в форме с чемпионским шеврономPravda.Ru 05:58

Футболисты "Зенита" выйдут на поле в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА в специальной форме. На футболках питерской команды будет нашит чемпионский шеврон в виде золотого кубка, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Игра состоится в воскресенье, 12 мая.
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«Зенит» показал футболки с чемпионским шевроном

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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
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Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

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Америка, Украина и «Культура». Чем занимаются первые ведущие «Вестей»?

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Названы средние зарплаты рабочих в Германии

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Обновлено в 12:45
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