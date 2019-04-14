«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном78.ru 06:20

Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. Отметим, что матч чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» начнётся в 16:30. Ранее 78.ru писал о том, что накануне игрок молодёжки «Зенита» забил сумасшедший гол с 30 метров в свои ворота.

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном

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