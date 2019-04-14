«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном78.ru 06:20

Всего на матче ожидается до 45 тысяч зрителей, в свободной продаже остаются около семи тысяч билетов стоимостью от 200 до 7 тысяч рублей. Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. Отметим, что матч чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» начнётся в 16:30.

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном

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