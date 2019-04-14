Футбол
«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном78.ru 06:20
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
17
Иванченко
29
Ондуа
5
Кулик
13
Гиголаев
10
Кацаев
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
Всего на матче ожидается до 45 тысяч зрителей, в свободной продаже остаются около семи тысяч билетов стоимостью от 200 до 7 тысяч рублей. Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. Отметим, что матч чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» начнётся в 16:30.
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