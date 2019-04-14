Футбол
«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Анжи»DP.RU 06:42
Сердар Азмун
|2′
Бранислав Иванович
|9′
|65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
|66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
|72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
|79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
|83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
|86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
|86′
Себастьян Дриусси
|88′
Себастьян Дриусси
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
16
Нобоа
11
Дриусси
2 ×
38
Мусаев
7
Азмун
22
Дюпин
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
18
Ахъядов
19
Долгов
29
Ондуа
5
Кулик
6
Маркелов
99
Закиров
9
Понсе
Анжи
Расстановка 3‑5‑2
"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче против "Анжи". Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте петербургского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко
Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Авто
Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже
Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Недвижимость
Покупатели заселяют вторичное жилье
Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.
Обновлено в 07:00
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети
Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Нижнекамске двухлетний мальчик выпал из окна и впал в кому
Ребенок выпал из окна четвертого этажа В Нижнекамске двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 08:18
Политика
Замглавы администрации президента Украины подал в отставку
Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
Обновлено в 10:27
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.
Обновлено в 11:39
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Политика
Порошенко рассказал о значении скандальных билбордов с Путиным
Порошенко заявил, что не ставил знак равенства между Путиным и Зеленским.
Обновлено в 08:56
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ
Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Кино
Уже сегодня: Game of Thrones готовится ворваться на экраны
Предлагаем ознакомиться с расписанием: 1 серия — 15 апреля 2 серия — 22 апреля 3 серия — 29 апреля 4 серия — 6 мая 5 серия — 13 мая 6 серия — 20 мая Укороченный сезон связан с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии этого сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов.
Обновлено в 01:00
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Наука
Ученые могут создать «суперкомпьютер» на редком минерале Урала
Редкоземельный элемент из недр гор Урала поможет создать «суперкомпьютер», в который можно будет перенести человеческое сознание.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол
Семак прокомментировал низкую результативность Дзюбы
Семак прокомментировал игру форварда после матча РПЛ с "Анжи" (5:0).
Обновлено в 12:44
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400
Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
Обновлено в 09:14
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Нурмагомедовым
В главном бою вечера турнира UFC 236 в Атланте американец Дастин Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 01:28
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21