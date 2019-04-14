Футбол

«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Анжи»DP.RU 06:42

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
"Зенит" сыграет в лазурной форме в матче против "Анжи". Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщается на сайте петербургского клуба.
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