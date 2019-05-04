Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом»в матче 27 тура РПЛНева Спорт вчера в 22:29
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном, начало встречи в 16:30 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров из Москвы.
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«Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года
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