Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»Советский спорт 11:21

Встреча прошла на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился бразильский полузащитник Исмаэл (55-я минута). У гостей точным ударом отличился Себастьян Дриусси (87).

Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»

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