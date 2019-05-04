Футбол

Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»Советский спорт 11:21

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
Встреча прошла на стадионе Ахмат-Арена в Грозном и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился бразильский полузащитник Исмаэл (55-я минута). У гостей точным ударом отличился Себастьян Дриусси (87).
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