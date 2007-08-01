Футбол
«Зенит» сыграет с «Ахматом»в матче 27 тура РПЛНева Спорт 03 мая в 22:29
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 27 тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на «Ахмат-Арене» в Грозном, начало встречи в 16:30 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров из Москвы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В ДНР внесены изменения в процедуру оформления российского гражданства
"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Обновлено 03 мая в 04:02
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено вчера в 04:57
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Депутат Рады рассказал, что объединяет русских и украинцев
Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что русских и украинцев объединяют культура, вера и язык.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров
Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не любит готовить еду для своей семьи
Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото, признавшись фанатам, что не любит готовить еду для семьи.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
Highland Gold «приросла» запасами золота на Чукотке
По итогам работы минувшего года Highland Gold Mining (HGM) нарастила общие минеральные ресурсы по JORC до 19,6 млн унций золота, что на 2,4 млн больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:16
Единоборства
Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Единоборства
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина
Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.
Обновлено 03 мая в 07:34
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено 03 мая в 07:08
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу и работа над тремя продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Обновлено вчера в 16:04
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено вчера в 06:01
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Четыре человека, включая ребенка 2017 года рождения, погибли при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе Кубани, сообщили журналистам в субботу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено 03 мая в 18:06
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае
Обновлено в 01:41
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
Общество
В Свердловской области ожидается аномальная жара
В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон
Обновлено вчера в 08:31