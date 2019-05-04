Футбол

Ахмат — Зенит 0:0 (1-й тайм)Нева Спорт 09:26

Ахмат — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
20
Нижич
  
3
Плиев
  
13
Мохаммади
  
14
Раванелли
  
23
Швец
  
11
Силва
  
17
Мбенг
  
19
Иванов
  
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
18
Жирков
  
17
Шатов
  
27
Оздоев
  
16
Нобоа
  
25
Барриос
  
11
Дриусси
  
7
Азмун
  
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Станислав Черчесов сегодня на матче ✌️ #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г. Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек».
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