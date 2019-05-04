Ахмат — Зенит 0:0 (1-й тайм)Нева Спорт 09:26

Станислав Черчесов сегодня на матче ✌️ #АхматЗенит pic.twitter.com/NjRnu7j8PK — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г. Ранее Станислав Черчесов возглавлял грозненский «Ахмат». С 2011 по 2013 год Черчесов был главным тренером клуба. В то время команда носила название «Терек».

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