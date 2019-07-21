Петербургский «Зенит» сыграет с «Сочи» в лазурной форме. Гостевая игра пройдет вечером 21 июля. Футболисты «Зенита» проведут гостевой матч в Сочи в рамках Российской премьер-лиги.

«Зенит» сыграет против «Сочи» в лазурном

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