Футбол
«Зенит» сыграет против «Сочи» в лазурномМойка78 04:28
Петербургский «Зенит» сыграет с «Сочи» в лазурной форме. Гостевая игра пройдет вечером 21 июля. Футболисты «Зенита» проведут гостевой матч в Сочи в рамках Российской премьер-лиги.
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«Сочи» — «Зенит». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 21 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:30
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