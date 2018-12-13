Футбол
«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цвета
«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цветаGazeta.SPb07:08
Петербургский Зенит сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии в лазурной форме. Об этом сообщается на официальной странице сине-бело-голубых в Twitter. Футболисты Славии выйдут на поле в бело-красном комплекте.
Gazeta.SPb07:08
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