Футбол

«Зенит» сыграет против «Славии» в форме лазурного цвета
Gazeta.SPb
07:08

Петербургский Зенит сыграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Славии в лазурной форме. Об этом сообщается на официальной странице сине-бело-голубых в Twitter. Футболисты Славии выйдут на поле в бело-красном комплекте.
Gazeta.SPb07:08

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«Зенит» в Лиге Европы будет выступать в лазурной форме

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