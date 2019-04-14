Футбол

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном78.ru 06:20

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. Отметим, что матч чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» начнётся в 16:30. Ранее 78.ru писал о том, что накануне игрок молодёжки «Зенита» забил сумасшедший гол с 30 метров в свои ворота.
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