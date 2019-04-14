«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном78.ru 06:20

Крыша «Газпром Арены» во время проведения матча будет закрыта. Отметим, что матч чемпионата России между «Зенитом» и «Анжи» начнётся в 16:30. Ранее 78.ru писал о том, что накануне игрок молодёжки «Зенита» забил сумасшедший гол с 30 метров в свои ворота.

«Зенит» сыграет с «Анжи» в лазурном

Спорт день за днем

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Экономика Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Политика ЦБ Судана заморозил счета всех распущенных органов власти Центробанк Судана заморозил счета всех органов власти, распущенных Военным советом, в том числе парламента.

Футбол Слуцкий хочет продлить контракт с «Витессом» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».

Политика Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон попросил австралийские власти добиться экстрадиции его сына на родину.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

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Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Политика Порошенко прокомментировал запрет российских соцсетей на Украине Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на стадионе «Олимпийский» в Киеве заявил, что не считает запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» нарушением свободы слова.

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