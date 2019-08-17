Футбол
«Зенит» сыграет против «Ахмата» в лазурномМойка78 06:38
В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета. Вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев выйдет на поле в желтом. Игра начнется в субботу, 17 августа, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».
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«Зенит» - «Ахмат» 17 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу
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