В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета. Вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев выйдет на поле в желтом. Игра начнется в субботу, 17 августа, в 19:00 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» сыграет против «Ахмата» в лазурном

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