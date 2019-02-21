Футбол
Зенит сыграет ответный матч с «Фенербахче» в другой формеНевские Новости 09:31
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Сине-бело-голубые выйдут на поле стадиона Санкт-Петербург в лазурной форме. Во время прошлой встречи с турецкой командой подопечные Семака были в белом. "Зенит" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в лазурной форме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Кино
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Обновлено в 10:11
Спорт
Устюгов чуть не подрался с Клебо после полуфинального спринта
Обновлено в 09:57
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:06
Общество
Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала
Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Движение в центре Москвы восстановлено после падения автокрана
Движение транспорта по Страстному бульвару в Москве восстановлено после падения автокрана в районе станции метро «Чеховская».
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной
В Центральном архиве Министерства обороны России обнаружены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского, в которых военачальник назвал одной из главных причин поражений СССР в начале Великой Отечественной войны неграмотность высшего командного состава.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Футбол
Дзагоев перенёс операцию на крестообразной связке колена
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев перенёс операцию на передней крестообразной связке коленного сустава правой ноги.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Сирии при взрыве погибли пятнадцать человек
По меньшей мере 15 человек погибли в результате подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщило агентство Hawarnews.
Обновлено в 11:11
Происшествия
ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Наука
Открыты гены алкоголизма и курения
Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме открыли 500 генов, связанных с развитием пристрастия к алкоголю и курению.
Обновлено в 11:17
Общество
В Петербурге эвакуируют Эрмитаж
Обновлено в 07:19
Политика
Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:54
Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы
Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2019 году, сообщает 21 февраля официальный сайт правовой информации.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Петр Верзилов: убийцы журналистов в ЦАР могли специально прилететь из Донбасса и затем улететь
Убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли специально прилететь в Центральноафриканскую республику из Донбасса и покинуть ее после преступления.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Семь человек пострадали в результате наезда маршрутного такси на препятствие в центре Челябинска.
Обновлено в 11:40
Политика
Климкин: Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:28
Политика
Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»
Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Reuters сообщил о планах Сбербанка купить Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников.
Обновлено в 07:30
Политика
Россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме
Россиянин Александр Винник поговорил с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и согласился временно прекратить голодовку, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Испанка съела грибы в мишленовском ресторане и умерла
Обновлено в 08:24
ЖКХ
В Москве выпадет до 7 сантиметров снега
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Башкирии девушка чуть не задушила младшего брата
Обновлено в 10:27
Единоборства
Сен-Пьер, которого Нурмагомедов вызвал на бой, завершил карьеру
Напомним, что 20 февраля российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре 2019 года.
Обновлено в 11:07
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Общество
Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:46