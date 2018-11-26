Футбол
«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ
«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛRT на русском01:38
Себастьян Дриусси
|12′
|35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
|63′
|66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
|78′
|78′
Александр Зуев
Артем Щадин
|79′
Рагнар Сигурдссон
|81′
Аяз Гулиев
|86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
|87′
|89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
|89′
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
23
Мевля
27
Оздоев
14
Кузяев
20
Мак
3
Терентьев
8
Краневиттер
22
Дзюба
11
Дриусси
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
84
Гацкан
7
Юсупов
8
Гулиев
23
Кьяртанссон
92
Щадин
11
Ионов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» — 49 774 болельщика. Всего на шести домашних матчах клуба побывало 348 416 зрителей.
RT на русском01:38
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«Зенит», «Спартак» и «Ростов» - лидеры по посещаемости после первого круга РПЛ
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