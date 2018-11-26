Футбол

«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ
RT на русском
01:38

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» — 49 774 болельщика. Всего на шести домашних матчах клуба побывало 348 416 зрителей.
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