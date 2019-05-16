Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург 12:08
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Космос
Секретные сведения о российских спутниках попали в интернет
Обновлено в 10:59
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Представлена системная плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S
Компания ASRock выпустила системную плату Z390 Phantom Gaming 4S типоразмера ATX.
Обновлено в 17:27
Политика
Меркель оценила шансы Европы остановить «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить проект «Северный поток — 2». Заявление она сделала в газете Handelsblatt.
Обновлено в 01:43
Экономика
Серверы бронирования авиабилетов перенесут в Россию в 2021 году
В июле 2018 года стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления, который обязывает перенос в Россию серверов и баз данных для продажи билетов к 1 января 2020 года.
Обновлено в 17:13
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Экономика
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании
Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
Обновлено в 03:52
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Авто
У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari
В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Общество
Россияне могут получить дополнительный выходной
Планируется, что каждый гражданин ежегодно сможет получать один дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 08:27
Экономика
Проект региональной авиакомпании Сбербанка и ВТБ приостановлен
Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.
Обновлено в 07:06
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией
О состоянии своего подзащитного рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 06:49
Спорт
В ВАДА собрались открыть дело на основе данных московской лаборатории
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей международной организации сообщил, что в ближайшие недели может быть открыто первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 19:23