«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург 12:08

«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира

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Гаджеты Представлена системная плата ASRock Z390 Phantom Gaming 4S Компания ASRock выпустила системную плату Z390 Phantom Gaming 4S типоразмера ATX.

Политика Меркель оценила шансы Европы остановить «Северный поток-2» Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить проект «Северный поток — 2». Заявление она сделала в газете Handelsblatt.

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Политика Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Происшествия В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Происшествия В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.

Происшествия Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.

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Авто У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.

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