Футбол

«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург 12:08

Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
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«Реал» — самый дорогой футбольный бренд, «Зенит» — в топ-50

Матч ТВ11:32

«Реал» признан самым дорогим брендом в мире, «Зенит» – на 46-м месте

Спорт-Экспресс10:48

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Газета.Ru08:25

«Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира

Советский спорт08:25

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

Sport24.ru08:08

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Ведомости07:53

«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Sports.ru08:19
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Обновлено в 16:23
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

Стали известны подробности родов Алины Кабаевой

В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Баскетбол

ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.
Обновлено в 17:10
Культура

Рудковская прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:40
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 15:42
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»

Обновлено в 17:01
Общество

Названа наиболее часто пьющая нация

Обновлено в 06:45
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Здоровье

Канадские и японские медики интересуются работой белорусских коллег

В процессе беседы, которая состоялась 16 мая с профессором национального медицинского университета Натальей Митьковской, выяснилось, что канадских и японских кардиологов заинтересовала комплексная система работы с пациентами в клиниках Белоруссии.
Обновлено в 16:00
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Происшествия

В Москве задержали финансиста ИГИЛ

В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Путин одобрил сокращение типов используемых космических ракет

Обновлено в 13:52
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Политика

Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о взаимодействии стран в ОЗХО

Россия внесла в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции, которая призывает восстановить сотрудничество стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Обновлено в 16:59
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Здоровье

Девушка была на грани, похудев до 37 кг, но беременность спасла ей жизнь

Девушка похудела до 37 кг, у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем и надолго сбился менструальный цикл.
Обновлено в 11:02
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Порошенко удалось договориться с ЕС о продлении санкций к РФ

Договориться о продлении в июне европейских санкций против России удалось во время визита в Брюссель действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 15:34
Здоровье

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию

Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Музыка

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате

В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве

Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
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