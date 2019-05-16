Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург 12:08
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:23
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Стали известны подробности родов Алины Кабаевой
В московском роддоме на время пребывания бывшей гимнастки Алины Кабаевой расселили целый этаж.
Обновлено в 03:55
Баскетбол
ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» Евролиги
Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс.
Обновлено в 17:10
Культура
Рудковская прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:40
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Общество
Названа наиболее часто пьющая нация
Обновлено в 06:45
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Канадские и японские медики интересуются работой белорусских коллег
В процессе беседы, которая состоялась 16 мая с профессором национального медицинского университета Натальей Митьковской, выяснилось, что канадских и японских кардиологов заинтересовала комплексная система работы с пациентами в клиниках Белоруссии.
Обновлено в 16:00
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто
Салон нового Volkswagen Golf показали вживую
В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Политика
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о взаимодействии стран в ОЗХО
Россия внесла в Совет безопасности (СБ) ООН проект резолюции, которая призывает восстановить сотрудничество стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Обновлено в 16:59
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Здоровье
Девушка была на грани, похудев до 37 кг, но беременность спасла ей жизнь
Девушка похудела до 37 кг, у неё начались серьёзные проблемы со здоровьем и надолго сбился менструальный цикл.
Обновлено в 11:02
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Порошенко удалось договориться с ЕС о продлении санкций к РФ
Договориться о продлении в июне европейских санкций против России удалось во время визита в Брюссель действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 15:34
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»
Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26