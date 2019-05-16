Футбол
«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено вчера в 21:42
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
В Японии примут резолюцию из-за слов депутата о «войне» за Курилы
Законодательная ассамблея города Немуро на Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:27
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»
Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено 15 мая в 20:45
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Религия
Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге
Обновлено в 00:31
Общество
Ливень в этот день обещает хороший урожай
Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено вчера в 05:15