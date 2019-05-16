Футбол

«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мираТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08

Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
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«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

Sport24.ruвчера в 08:08

«Реал» признан самым дорогим брендом в мире, «Зенит» – на 46-м месте

Спорт-Экспрессвчера в 10:48

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Газета.Ruвчера в 08:25

«Зенит» – 17-й в рейтинге самых дорогих клубов мира

Советский спортвчера в 08:25

«Реал» — самый дорогой футбольный бренд, «Зенит» — в топ-50

Матч ТВвчера в 11:32

Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Ведомостивчера в 07:53

«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «МЮ» и «Барселона» – в тройке. «Зенит» – в топ-50

Sports.ruвчера в 08:19
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

Агент Роналду может помочь Дзюбе перейти в английский клуб

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов.
Обновлено вчера в 21:42
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика

Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX

Обновлено вчера в 22:58
Наука

Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

В Японии примут резолюцию из-за слов депутата о «войне» за Курилы

Законодательная ассамблея города Немуро на Хоккайдо примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента Японии Ходаки Маруямы о "войне" применительно к решению вопроса "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 00:27
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»

Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек».
Обновлено вчера в 14:53
Политика

«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)

Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено вчера в 05:16
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено вчера в 19:15
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено 15 мая в 20:45
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы

Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира

Обновлено вчера в 16:51
Религия

Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Обновлено в 00:31
Общество

Ливень в этот день обещает хороший урожай

Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Зеленский станет президентом 20 мая

16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами

Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Обновлено вчера в 19:24
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено вчера в 05:15
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