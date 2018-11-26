Футбол

«Зенит» стал лидером по посещаемости после первого круга РПЛ
78.ru
вчера в 23:40

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Самыми непопулярными командами РПЛ являются «Уфа» (6 816), «Оренбург» (5 664) и «Анжи» (5 466). Напомним, накануне «Зенит» завершил победой первый круг чемпионата России по футболу, обыграв «Ростов». Матч посетили более 46 тысяч болельщиков.
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