Футбол
«Зенит» стал чемпионом досрочноПетербургский дневник вчера в 14:15
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
|24′
|33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
|45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
|48′
Лука Джорджевич
|59′
|67′
Дмитрий Баринов
|75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
|75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
|90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
|90′+4′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
71
Денисов
11
Ткачев
70
Костадинов
17
Аджоев
13
Володько
10
Кангва
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
7
Крыховяк
31
Рыбус
59
Миранчук
14
Чорлука
21
Кварацхелия
6
Баринов
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России, а с учетом выступлений во времена СССР, стал сильнейшей командой страны в шестой раз. Ничья в матче с «Ахматом» в Грозном (1:1) при невыразительной игре стала для «Зенита» чемпионской, а гол Себастьяна Дриусси, сравнявшего счет, - «золотым».
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