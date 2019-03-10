Футбол

«Зенит» стал чемпионом досрочноПетербургский дневник вчера в 14:15

Арсенал (Тула) — Локомотив
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
48′
Лука Джорджевич
59′
67′
Дмитрий Баринов
75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
90′+4′
«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России, а с учетом выступлений во времена СССР, стал сильнейшей командой страны в шестой раз. Ничья в матче с «Ахматом» в Грозном (1:1) при невыразительной игре стала для «Зенита» чемпионской, а гол Себастьяна Дриусси, сравнявшего счет, - «золотым».
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