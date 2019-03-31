Футбол
«Зенит» сразится с «Оренбургом» при закрытой крышеФАН 06:22
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
24
Ригони
27
Оздоев
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
23
Бреев
8
Мишкич
29
Афонин
19
Сутормин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Крыша стадиона «Газпром Арена», на котором пройдет сегодняшняя встреча «Зенита» и «Оренбурга» в Петербурге, будет закрыта на время матча. Игра начнется в 14.00, сообщается на официальном сайте футбольного клуба Северной столицы. Встреча команд состоится в рамках Российской Премьер-Лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Французские СМИ объяснили успех России в Сирии
Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 05:32
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Чернигове пригрозили взорвать штаб кандидата в президенты
Неизвестный мужчина позвонил в полицию Чернигова с угрозами взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины, сообщает пресс-служба украинского МВД в своем Twitter в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 06:30
Политика
Посол Британии нарушила закон на выборах президента Украины
Британский посол в Киеве Джудит Гоф нарушила законы Украины, получив на руки и сфотографировав чужой избирательный бюллетень, хотя не является ни избирателем, ни членом ЦИК.
Обновлено в 06:32
Политика
Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов
США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Театры
Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой
В среду Мединский сообщил, что ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр по инициативе худруков обоих учреждений намерены объединиться в единый театральный комплекс - Первый национальный театр.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Уральский город остался без воды из-за коммунальной аварии
По данным спасателей, в результате аварии без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных и 146 частных жилых домов, а также 22 социально значимых объекта, в том числе 12 детских садов и шесть школ.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя
На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
Обновлено в 05:32
Космос
На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС
Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Обновлено вчера в 22:49
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных настоящих спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции
Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Единоборства
Боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова
Обновлено в 06:06
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Обновлено в 06:03
Авто
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Экономика
В России изменятся правила зачисления зарплат
Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено в 06:50
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Захарова считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Представитель МИД РФ призвала Вашингтон прекратить душить экономику Венесуэлы и толкать страну к гражданской войне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы Госдепа США ввести санкции против России из-за прибытия в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными.
Обновлено вчера в 13:48
Космос
Первый марсианский вертолет совершил испытательный полет
Обновлено 29 марта в 04:41
Единоборства
Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде
Только что в Японии в рамках шоу One — A New Era завершился бой россиянина Тимофея Настюхина и бывшего чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса.
Обновлено в 06:29