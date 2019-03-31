«Зенит» сразится с «Оренбургом» при закрытой крышеФАН 06:22

Крыша стадиона «Газпром Арена», на котором пройдет сегодняшняя встреча «Зенита» и «Оренбурга» в Петербурге, будет закрыта на время матча. Игра начнется в 14.00, сообщается на официальном сайте футбольного клуба Северной столицы. Встреча команд состоится в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» сразится с «Оренбургом» при закрытой крыше

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