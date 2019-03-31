Футбол

«Зенит» сразится с «Оренбургом» при закрытой крышеФАН 06:22

Зенит — Оренбург
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
  
2
Анюков
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
18
Жирков
  
24
Ригони
  
27
Оздоев
  
25
Барриос
  
11
Дриусси
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
91
Фролов
  
12
Малых
  
58
Ойеволе
  
60
Козлов
  
6
Бегич
  
13
Терехов
  
23
Бреев
  
8
Мишкич
  
29
Афонин
  
19
Сутормин
  
7
Деспотович
  
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Крыша стадиона «Газпром Арена», на котором пройдет сегодняшняя встреча «Зенита» и «Оренбурга» в Петербурге, будет закрыта на время матча. Игра начнется в 14.00, сообщается на официальном сайте футбольного клуба Северной столицы. Встреча команд состоится в рамках Российской Премьер-Лиги.
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