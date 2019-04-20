Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» на своем полеКавказский узел вчера в 16:26

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами "Краснодар" и "Зенит" завершился со счетом 2:3 в пользу петербургской команды. Игра прошла сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе. Первый гол на 19-й минуте матча забил нападающий "Зенита" Артем Дзюба.
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