«Краснодар» проиграл «Зениту» на своем полеКавказский узел вчера в 16:26

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами "Краснодар" и "Зенит" завершился со счетом 2:3 в пользу петербургской команды. Игра прошла сегодня в Краснодаре на одноименном стадионе. Первый гол на 19-й минуте матча забил нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.

Политика Бабченко: Украина, ты одурела Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.

Наука Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".

Культура Министр культуры МО посетила Владимирскую область с рабочим визитом Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева посетила Владимирскую область с рабочим визитом.

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Шоу-бизнес Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.

Шоу-бизнес Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа».

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Энергетика «Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.

Армия и оружие СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Политика Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы Администрация президента Украины пригласила жителей страны на митинг в поддержку проигрывающего кандидата в президенты Петра Порошенко.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Шоу-бизнес Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.

Хоккей НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона Стали известны претенденты на "Норрис Трофи" - приз, вручаемый лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата НХЛ.