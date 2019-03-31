Футбол
«Зенит» сравнял счет в матче с «Оренбургом»Нева Спорт 08:16
Футбольный клуб «Зенит» сравнял счет в домашнем матче с «Оренбургом» в чемпионате России по футболу. На 48 минуте гол в ворота Евгения Фролова забил иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун.
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