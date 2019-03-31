Футбол

«Зенит» сравнял счет в матче с «Оренбургом»Нева Спорт 08:16

Футбольный клуб «Зенит» сравнял счет в домашнем матче с «Оренбургом» в чемпионате России по футболу. На 48 минуте гол в ворота Евгения Фролова забил иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун.
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«Оренбург» упускает супермомент и преимущество в матче с «Зенитом»! Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ06:39

«Зенит» - «Оренбург»: Азмун сравнял счет

Спорт-Экспресс08:08

«Зенит» — «Оренбург». Объявлены стартовые составы

Sport24.ru05:42

«Зенит» — «Оренбург»: стали известны составы команд

Чемпионат05:41

«Зенит» – «Оренбург». Стартовые составы

Советский спорт06:14

Азмун ответил «Оренбургу» голом

Мойка7808:14

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом»

Петербургский дневник06:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Интернет

Цукерберг призвал активнее регулировать интернет

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг призвал власти играть более активную роль в правом регулировании интернета.
Обновлено в 04:42
Политика

МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Технологии

Intel увольняет сотни технических администраторов

Корпорация Intel увольняет сотни администраторов информационных технологий на этой неделе, сообщает The Oregonian .
Обновлено в 02:49
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Обновлено в 07:02
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Обновлено в 05:08
Хоккей

Кубок Гагарина. Кадейкин сыграет во втором матче с «Авангардом»

Напомним, что Кадейкин пропускал первую встречу из-за болезни.В текущем плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Обновлено в 06:59
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Здоровье

Чем опасен гематоген?

Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры

Около 13:15 31 марта у дома №19 по проспекту Культуры 37-летний водитель за рулем автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка в зоне пешеходного перехода, сообщили 78.ru в УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:45
Космос

Астрономы готовятся к перехвату новых аналогов Oumuamua

Обновлено вчера в 23:41
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Обновлено в 07:42
Политика

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети

Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.
Обновлено в 08:12
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Ольга Гажиенко: «У меня была угроза выкидыша»

Обновлено в 02:00
Политика

Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Авто

В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster

В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.
Обновлено в 02:24
Общество

Александр Друзь ушёл на пенсию

Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
Обновлено вчера в 19:20
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Происшествия

«Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Петербурга

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» прекратила выполнять международные рейсы из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Кино

Фильм Алексея Федорченко завоевал главный приз кинопремии «Ника»

Обновлено в 01:43
Политика

Женщина родила прямо во время голосования за президента Украины

Обновлено в 07:41
Происшествия

Российский самолет с третьей попытки приземлился в Будапеште

Обновлено в 04:48
Футбол

Леванте — Эйбар 2:2

"Леванте" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 07:50
Футбол

ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
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