Футбол

«Зенит» спасся от поражения в матче с «Ахматом»НТВ 11:27

Ахмат — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Ризван Уциев
74′
78′
Магомед Оздоев
Антон Заболотный
Аблай Мбенг
Беким Балай
80′
87′
Себастьян Дриусси
«Зенит» не смог переиграть «Ахмат» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. Первыми вперед смогли выйти хозяева — в начале второго тайма гол забил Исмаэл. Уйти от поражения «Зениту» помог Себастьян Дриусси, отличившийся на 87-й минуте.
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