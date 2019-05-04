«Зенит» спасся от поражения в матче с «Ахматом»НТВ 11:27

«Зенит» не смог переиграть «Ахмат» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 1:1. Первыми вперед смогли выйти хозяева — в начале второго тайма гол забил Исмаэл. Уйти от поражения «Зениту» помог Себастьян Дриусси, отличившийся на 87-й минуте.

«Зенит» спасся от поражения в матче с «Ахматом»

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая 9 мая в Москве будет 21–26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, пишет «Российская газета».

Единоборства Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6 Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.

Авто Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Происшествия Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.

Музыка Егор Крид потребовал усилить охрану своего номера на фестивале в Дубае Оказывается, артист выразил недовольство тем номером в Дубае, в котором ему пришлось жить на время фестиваля.

Армия и оружие Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Космос NASA показало фото заката на Марсе NASA обнародовало снимки с поверхности Красной планеты с панорамой восхода и заката. Фотографии были сделаны аппаратом InSight 25 апреля.

Происшествия В Челябинской области произошло массовое убийство В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.

Футбол Азмун — о праздновании чемпионства: боялся, что наш самолёт упадёт Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором команда в самолёте празднует чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Политика Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Хоккей Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).

Общество Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.

Политика Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.

Общество 9 советов, как с комфортом совмещать работу и беременность Какая работа безопасна во время беременности Ваша работа считается безопасной, если не требует сильных физических усилий, при этом в процессе не используются химикаты или токсичные вещества.

Кино Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в фильме «Отец» Известные актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман согласились сняться в фильме «Отец» по одноименной пьесе немецкого драматурга Флориана Зеллера.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В Иране приговорили брата президента страны к тюремному заключению Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун, арестованный в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, в субботу был приговорен к тюремному заключению, сообщает агентство ISNA.

Политика Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.