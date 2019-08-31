Футбол

MetaratingsMetaratings«Зенит» сообщил о переходе Осорио

На официальном сайте «Зенита» появилось сообщение о переходе в клуб защитника «Порту» Йордана Осорио. Футболист будет выступать за питерский клуб на правах аренды. Защитник выбрал себе четвертый номер.
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