Футбол
Metaratings«Зенит» сообщил о переходе Осорио
На официальном сайте «Зенита» появилось сообщение о переходе в клуб защитника «Порту» Йордана Осорио. Футболист будет выступать за питерский клуб на правах аренды. Защитник выбрал себе четвертый номер.
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Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru 16:17
Происшествия
Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы
Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.
Интерфакс 17:55
Происшествия
Фигуранту «дела 27 июля» Губайдулину смягчили обвинение
Программисту Айдару Губайдулину, арестованному после участия в акции 27 июля, предъявлено окончательное обвинение, сообщил «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков.
Коммерсантъ 07:06
Шоу-бизнес
Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество
Актер Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество.
Дни24 08:45
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия 08:23
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие Напомним, что Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.
Вокруг ТВ 11:00
Футбол
Появилась ясность в вопросе будущего Дибалы в «Ювентусе»
Стало ясно, какое будущее ждет игрока "Ювентуса" Паоло Дибалу в туринском клубе, передает Sky Sport Italia.
Газета.Ru 17:44
Музыка
Памела и козел. Кто из звезд преподавал физкультуру, прежде чем прославился
Аргументы и Факты 17:05
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor вчера в 01:04
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
RT на русском 15:38
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости 14:54
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Здоровье
Медики: Туалетная бумага приводит к появлению анальных трещин и раку
Западные ученые рассказали о негативных последствиях использования туалетной бумаги.
Дни24 10:02
Теннис
Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).
Известия 15:27
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Политика
Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций.
URA.Ru 08:16
Футбол
«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Матч ТВ 13:31
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика
Медведчук посетил заключенных в Лефортово
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук приехал в московское СИЗО "Лефортово" для встречи с заключенными.
Газета.Ru вчера в 08:04
Финансы
Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны
Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.
RT на русском 02:40
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59