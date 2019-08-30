Футбол

ФАНФАНТрансфер игрока «Порту» обойдется «Зениту» в 10 млн евро

Защитник «Порту» Йордан Осорио перейдет в «Зенит». Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. По словам источника, сделка обойдется петербургскому клубу в 10 млн евро.
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