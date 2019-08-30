Ранее известный комментатор Нобель Арустамян сообщал, что клубы ведут активные переговоры по трансферу игрока. По мнению Арустамяна, «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

Политика На Украине потребовали поменять название российского «Руслана» Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.

Политика Казаки и добровольцы Донбасса, возможно, будут участвовать в разгоне московских протестов Казаками с нагайками и кулаками, пресекающими наравне с полицией и ОМОНом акции оппозиции в Москве, никого не удивишь.

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Политика Зеленский предложил сократить число депутатов рады на треть Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде сократить число депутатов на треть — с 450 до 300 нардепов.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам Череп древнейшего вида австралопитеков был найден в Эфиопии международным коллективом ученых, сообщает Planet Today.

Политика Премьер-министром Украины стал Гончарук Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».

Футбол AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз - в мае 2008 года решающий матч проходил на столичном стадионе "Лужники".

Здоровье Больницы Башкирии получат новое оборудование для сердечников Уже до конца 2019 года в клиники поступят магнитно-резонансный и рентгеновский компьютерный томографы, диагностический комплекс для УЗИ экспертного класса, аппараты для искусственной вентиляции легких, ангиографический комплекс и реабилитационное оборудование.

Происшествия Гражданка Латвии умерла на Кипре после «церемонии очищения» 34-летняя гражданка Латвии умерла на Кипре после употребления галлюциногенного отвара во время так называемой церемонии «духовного очищения».

Политика Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отправят приглашение для участия в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве 9 мая 2020 года, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Политика Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".

Армия и оружие Разведка США предложила свою версию взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне в Архангельской области стал последствием операции по подъему ядерной ракеты со дна моря.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Политика Джонсон предостерёг парламентариев от блокировки брексита 31 октября Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News предостерёг членов британского парламента от попыток заблокировать согласованный выход страны из Евросоюза 31 октября.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Кино В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста» Корреспондент агентства побеседовал с французской журналисткой по имени Амели, которая назвала картину лучшим фильмом Полански после «Пианиста».