Футбол
«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы»Газета.Ru 04:46
Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, футболист будет выступать за "Уфу" до конца сезона на правах аренды.
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Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.Чемпионат04:36
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