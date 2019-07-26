Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.

с чего всё началось

Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, футболист будет выступать за "Уфу" до конца сезона на правах аренды.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Политика Путин: российский ВМФ даст отпор любому агрессору Наш Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, — цитирует главу государства ТАСС.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.

Политика МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился К 2019 году разрыв в зарплатах между бедными и богатыми сократился. За 19 лет он уменьшился с 34 раз до 13.

Происшествия Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге Сегодня ночью, 27 июля, 18-летний парень катался на велосипеде по Загородному проспекту в Петербурге. Его остановил вооруженный мужчина.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Политика Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.

Общество Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".

Авто Blaupunkt возобновила выпуск магнитолы из 1980-х В комплекте с Bremen SQR 46 DAB поставляется микрофон и пульт управления. Цена современного варианта Bremen SQR 46 DAB составляет 449 евро.

Политика В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.

Футбол Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.

Происшествия В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Авто Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге Жители и гости Санкт-Петербурга заметили на городских улицах необычный автомобиль в виде плюшевой собаки.

Футбол Матч «Оренбурга» и «Зенита» посетят около 6500 зрителей Встречу третьего тура Российской премьер-лиги между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" посетят около 6500 зрителей, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.