Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
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Луис Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб, но надо принять правильное решение

Спорт день за днем04:56

Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб

Metaratings05:57

Хавбек сборной Колумбии получил предложение от «Зенита»

Матч ТВ05:37

Луис Диас подтвердил, что у него есть предложения от «Зенита» и «Порту»

Sport24.ru03:29

Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Sport.ru04:43

Хавбек сборной Колумбии Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Чемпионат04:12

Футболист сборной Колумбии Диас в «Зените» будет получать 1,5 млн евро в год

Фонтанка.Рувчера в 15:04
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Музыка

Николай Носков снова запел после инсульта

Обновлено в 09:00
Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Политика

Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Экономика

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Авто

Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Автоэкспорты портала 32cars.ru назвали ТОП-5 лучших автомобилей для тюнинга.
Обновлено в 13:55
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено в 16:51
Футбол

Сборная Испании выиграла молодежный чемпионат Европы

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд.
Обновлено в 16:41
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 17:18
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.
Обновлено в 20:11
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
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