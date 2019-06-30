«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Наука Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.

Общество Чемезов рассказал о своем фирменном блюде Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Авто Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.

Шоу-бизнес Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".

Футбол «Зенит» отказался от приобретения Акуньи Аргентинский защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдёт в «Зенит».

Происшествия В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе В ходе спасательной операции резервуар взорвался, из-за чего рабочий и пожарный погибли, еще девять спасателей пострадали.

Экономика Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.

Энергетика На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+ Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Авто В Россию запретят ввозить праворульные автомобили С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.