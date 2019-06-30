Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
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Луис Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб, но надо принять правильное решение
Спорт день за днем04:56
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Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Обновлено в 08:58
Здоровье
Безобидные привычки, которые могут вызвать рак, назвали медики
Читайте в материале «МК в Волгограде.ру», какие привычки могут вызвать онкологию.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Технологии
Человек 3000 года. Во что превратятся наши тела из-за зависимости от гаджетов
Обновлено в 07:00
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Авто
Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Общество
Марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал более 11 тысяч участников
Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге собрал более 11 тыс. участников, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:13
Футбол
«Зенит» отказался от приобретения Акуньи
Аргентинский защитник «Спортинга» Маркос Акунья не перейдёт в «Зенит».
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
В ходе спасательной операции резервуар взорвался, из-за чего рабочий и пожарный погибли, еще девять спасателей пострадали.
Обновлено в 10:20
Экономика
Правительство области объявило о плановой индексации коммунальных тарифов
Поясняя причины очередного удорожания услуг ЖКХ, А. Лукьянов подчеркнул, что рост тарифов для населения по-прежнему ограничен предельными индексами: – В среднем по области индекс роста платежей установлен федеральным правительством и составит 2 % к январю 2019 года, с максимально возможным отклонением в 2 %.
Обновлено вчера в 09:11
Игры
Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше
Обновлено в 08:26
Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
С 1 июля в России вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию страны праворульные автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Микроавтобус сбил пешехода в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию, микроавтобус сбил женщину, а затем протащил её несколько метров.
Обновлено в 11:15