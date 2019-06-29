Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings 29 июня в 15:17
Как утверждает A Bola, сам 22-летний полузащитник сборной Колумбии уже принял предложение российского клуба, по условиям которого он подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой в размере €1,5 млн в год. Сама сумма трансфера держится в тайне.
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