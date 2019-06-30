Футбол
«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17
Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
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Луис Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб, но надо принять правильное решение
Спорт день за днем04:56
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