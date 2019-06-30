Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хавбек сборной Колумбии получил предложение от «Зенита»

Sportbox.RU05:37

Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб

Metaratings05:57

Хавбек сборной Колумбии получил предложение от «Зенита»

Матч ТВ05:37

Луис Диас подтвердил, что у него есть предложения от «Зенита» и «Порту»

Sport24.ru03:29

Луис Диас: Барриос сказал, что «Зенит» – хороший клуб, но надо принять правильное решение

Спорт день за днем04:56

Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Sport.ru04:43

Хавбек сборной Колумбии Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

Чемпионат04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
Происшествия

На Эльбрусе скончался один из заблудившихся альпинистов

Обновлено в 11:43
Футбол

Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА

Обновлено в 12:38
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Хоккей

«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Обновлено в 12:41
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Экономика

Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК

Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
Обновлено в 10:19
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.
Обновлено в 12:08
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Происшествия

На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ за минувшие сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня.
Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 11:40
Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 09:30
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России

Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное