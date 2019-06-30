«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.

Спорт день за днем

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

Общество Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».

Экономика Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить главу МИДа Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ и посоветовал украинским властям сменить министра иностранных дел.

Происшествия На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Происшествия В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.

Экономика Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Политика Путин прилетел в Иркутскую область Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".