Футбол

«Зенит» согласовал трансфер хавбека сборной КолумбииMetaratings вчера в 15:17

Представители «Зенита» провели финальный раунд переговоров с руководством клуба «Атлетико Хуниор», в ходе которых согласовали все детали трансфера Луиса Диаса Маруланды.
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Барриос сосватал в «Зенит» партнера по сборной Колумбии. Диас: Барриос рассказал о мне о «Зените», это очень хороший клуб. Вильмар поможет мне в общении с партнерами

Спорт уик-энд03:43

Луис Диас: «„Зенит“ - хороший клуб, но надо принять правильное решение»

Спорт-Экспресс04:22

Диас будет получать в «Зените» 1,5 млн евро в год

78.ru01:04

Хавбек сборной Колумбии получил предложение от «Зенита»

Матч ТВ05:37

Стала известна возможная зарплата Луиса Диаса в «Зените»

Петербургский дневниквчера в 18:42

«Диаса ждет большой успех в „Зените“. Посмотрите хотя бы на Барриоса» – чемпион России в шаге от покупки колумбийского вингера

ИноПроСпорт27 июня в 13:00

В «Зените» может появиться второй колумбиец

Радио Зенит27 июня в 04:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Появилось видео столкновения истребителя ВВС Индии со стаей птиц

Истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Экономика

Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок

Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар

В Башкирском государственном природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар.
Обновлено в 09:24
Политика

В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей

Беседа между Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:08
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Происшествия

Мать убитого сына встала на сторону убийцы

В Петербурге осудили мужчину, убившего своего пасынка.
Обновлено 27 июня в 09:54
Армия и оружие

«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

Десять альпинистов, среди которых, по предварительным данным, шестеро граждан Ирландии, заблудились на Эльбрусе, им на помощь вышли спасатели, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Футбол

В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название.
Обновлено в 07:30
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Экономика

Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»

Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Футбол

Уткин назвал будущего лидера «Краснодара»

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Политика

Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду

Обновлено в 08:15
Музыка

В Волгограде состоится акустический рок-концерт

Обновлено в 06:46
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