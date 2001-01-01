Футбол
«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер МалкомаBookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера. По данным RMC Sport, клуб из Санкт-Петербурга заплатит каталонцам 40 млн евро.
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«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
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Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.
Обновлено в 05:36
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Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
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Общество
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
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Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Политика
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Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
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Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
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На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
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Происшествия
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80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
UFC представил постер боя Нурмагомедова с Порье
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
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В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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В деле об убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой появился другой подозреваемый
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Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
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Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
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Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15