Футбол

В карьере Малкома наметился «Зенит»Коммерсантъ вчера в 18:14

Стоимость 22-летнего футболиста оценивается в €40 млн. Вчера генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «РИА Новости» информацию о том, что российский чемпион ведет переговоры с чемпионом испанским по поводу приобретения у «Барселоны» форварда Малкома.
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