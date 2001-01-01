Футбол
«Зенит» собрался приобрести полузащитника «Фенербахче»Вести.Ru 07:07
Чемпион России "Зенит" намерен усилить среднюю линию в сезоне 2019/20. Петербуржцы готовы приобрести полузащитника турецкого "Фенербахче" Элифа Элмаза. 19-летний Элиф Элмаз считается лидером молодежной сборной Северной Македонии и игроком основного состава "Фенербахче".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
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