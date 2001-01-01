Футбол

«Зенит» собрался приобрести полузащитника «Фенербахче»Вести.Ru 07:07

Чемпион России "Зенит" намерен усилить среднюю линию в сезоне 2019/20. Петербуржцы готовы приобрести полузащитника турецкого "Фенербахче" Элифа Элмаза. 19-летний Элиф Элмаз считается лидером молодежной сборной Северной Македонии и игроком основного состава "Фенербахче".
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СМИ: Полузащитник «Фенербахче» может перейти в «Зенит»

Матч ТВ09:48

СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника

Советский спорт09:06

«Зенит» предложил 6 млн евро за македонца из «Фенербахче»

Нева Спорт01:31

Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10–12 млн

Чемпионат08:29

Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

Sports.ru06:57

Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

Бомбардир.ру07:46

Источник: «Зенит» предложил 6 миллионов за хавбека «Фенербахче»

Спорт-Экспресс08:49
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Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Обновлено в 10:57
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Дания попыталась перехватить два военных самолета России

Дания отправила свои истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов Ту-142, которые оказались в воздушном пространстве над Балтийским морем.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Солнцев подогрел скандал с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:31
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Уникальные кабриолеты ЗИЛ примут участие в параде Победы в Петербурге

На кабриолетах принимающий парад генерал-полковник Александр Журавлев в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днем Победы.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый в мире противоминный трактор

Обновлено в 02:41
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:56
Наука

Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета

В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.
Обновлено 02 мая в 08:54
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Политика

В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Обновлено вчера в 18:08
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Обновлено в 10:22
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ

Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии

Россия и Турция рассматривают возможность размещения своих сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который населен курдами, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:15
Авто

Представлен тюнингованный Nissan GT-R

Обновлено в 10:15
Общество

На Южном Урале ожидается аномальная жара

В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

По словам Билла Холтера, план Москвы и Пекина заключается в том, чтобы истощить золотые запасы Запада.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Тульской области многодетную мать оштрафовали на 22 тысячи рублей за призыв в чате «ВКонтакте» прийти на сход против свалки

В поселке Дубна Тульской области на 22 тысячи рублей оштрафовали многодетную мать Евгению Ильичеву за публикацию в групповом чате «ВКонтакте» скриншотов с призывом прийти на сход против мусорного полигона.
Обновлено в 10:30
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