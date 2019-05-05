Футбол

«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» ЭлмасаSport24.ru 11:58

«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Фенербахче» Элифа Элмаса. Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы. По информации источника, «Фенербахче» хочет выручить за Элмаса 10-12 миллионов евро.
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Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

Sports.ru06:57

СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника

Советский спорт09:06

Источник: «Зенит» предложил 6 миллионов за хавбека «Фенербахче»

Спорт-Экспресс08:49

Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10–12 млн

Чемпионат08:29

СМИ: Полузащитник «Фенербахче» может перейти в «Зенит»

Матч ТВ09:48

Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

Бомбардир.ру07:46

«Зенит» предложил 6 млн евро за македонца из «Фенербахче»

Нева Спорт01:31
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Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

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Виктор Гончаренко: «Ошибка Набабкина не поддается никакому анализу»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча 27-го тура с "Динамо" (2:2). – Главное, что стоит отметить: когда пропускаешь два, победить в принципе сложно.
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Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
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В конце марта Нионго сыграла главную роль в триллере Джордана Пила «Мы», который стал успешен как у критиков, так и у зрителей.
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Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
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Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
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Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
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Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Турция обвинила Израиль в атаке на офис информагентства Anadolu в Газе

Армия обороны Израиля атаковала в секторе Газа здание, в котором расположен офис турецкого государственного информагентства Anadolu.
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В России ежегодно оправдывают около 300 арестантов СИЗО

В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры в отношении 123 лиц, которые содержались под стражей; в отношении 13 человек дела были прекращены по реабилитирующим основаниям; в 2017 году таких было, соответственно, 114 и 52.
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Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
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