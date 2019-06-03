«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» АскасибаромSoccer.ru 04:32

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару. Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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