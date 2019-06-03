Футбол

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» АскасибаромSoccer.ru 04:32

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару. Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию.
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»

Газета.Ru04:51

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

Soccer.ru04:32

«Зенит» возобновил интерес к 21-летнему аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Спорт день за днем04:24

В Германии сообщили об интересе «Зенита» к аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Sport24.ru03:59

«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

Чемпионат03:43

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара

Советский спорт04:00

«Зенит» заинтересовался защитником из «Штуттгарта»

Нева Спорт04:15
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Происшествия

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:36
Футбол

Моуринью высказался о пенальти в финале Лиги чемпионов

Португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о пенальти в ворота лондонского "Тоттенхэма" в финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 04:17
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Транспорт

Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама

4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Политика

В Швеции пройдут закрытые слушания по делу Ассанжа

Дело о сексуальных домогательствах и изнасиловании будет рассматриваться за закрытыми дверями, хотя изначально слушания должны были быть открыты для прессы.
Обновлено в 05:33
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком

У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Политика

На Украине вступила в силу новая редакция правописания

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Общество

В Екатеринбурге осуждена одна из активисток движения в защиту сквера

Обновлено в 05:26
Гаджеты

Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Самаре столкнулись два трамвая, есть пострадавший

В Самаре утром 3 июня на улице Стара-Загора столкнулись два трамвая.
Обновлено в 05:32
Политика

Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом.
Обновлено в 04:19
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для кафе и ресторанов

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» предложили отменить действующие сейчас для кафе и ресторанов Санитарные правила и нормы (СанПиН).
Обновлено в 01:50
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Грузовик врезался в отбойник и загорелся под Ростовом

ЧП произошло на трассе М4 «Дон» на посту «Самарское». Около одиннадцати утра грузовик Hyundai врезался в отбойник, после чего загорелся.
Обновлено в 05:21
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Сантьяго Аскасибар
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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