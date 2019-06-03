Футбол
«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» АскасибаромSoccer.ru 04:32
"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару. Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию.
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«Зенит» возобновил интерес к 21-летнему аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»
Спорт день за днем04:24
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