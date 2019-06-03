Футбол

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» АскасибаромSoccer.ru 04:32

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару. Клуб из Петербурга интересовался футболистом еще летом 2017-го, однако тогда сделка сорвалась, а Аскасибар уехал в Германию.
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»

Газета.Ru04:51

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

Soccer.ru04:32

«Зенит» возобновил интерес к 21-летнему аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Спорт день за днем04:24

В Германии сообщили об интересе «Зенита» к аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Sport24.ru03:59

«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

Чемпионат03:43

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара

Советский спорт04:00

«Зенит» заинтересовался полузащитником из «Штутгарта»

Нева Спорт04:15
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Обновлено 01 июня в 05:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин опроверг слухи о строительстве особняка на Кипре

Максим Галкин опубликовал в соцсети Instagram скриншоты появившейся статьи, где говорилось о строительстве особняка, принадлежащего телеведущему и Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

Обновлено в 02:28
Политика

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Обновлено в 06:57
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Трамп потребовал от России прекратить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп потребовал от России, Ирана и режима сирийского диктатора Башара Асада прекратить наносить авиаудары в сирийской мухафазе Идлиб.
Обновлено в 02:21
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Политика

Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра

Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 кубометров воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в б моассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Политика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом

Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

Озвучены цены на LADA Granta Cross

Отечественный автогигант объявил стоимость внедорожного универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено в 05:56
Общество

Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию

Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Политика

«Транснефть» ожидает поступление чистой нефти в Польшу 8-9 июня

Отгрузка кондиционной нефти в Венгрию и Словакию по магистральному нефтепроводу "Дружба" вошла в штатный режим, поставки чистой нефти в Польшу могут начаться уже 8-9 июня, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.
Обновлено в 03:40
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Политика

Украина отреклась от минских соглашений

Тимошенко отругала экс-президента Петра Порошенко за то, что в последние годы в деле освобождения задержанных на Донбассе украинцев не было достигнуто практически никаких результатов.
Обновлено в 07:07
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Спорт

В Кремле прокомментировали возможный недопуск России на ОИ-2020

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Политика

WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Хенесс: «„Манчестер Сити“ попросил безумные деньги за Сане»

"Манчестер Сити" потребовал безумные деньги.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
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Сантьяго Аскасибар
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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