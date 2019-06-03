«Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта»Вести.Ru 10:40

Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно. Ранее аргентинский футболист уже мог пополнить ряды "сине-бело-голубых", но выбрал Бундеслигу.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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