Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта»Вести.Ru 10:40

Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно. Ранее аргентинский футболист уже мог пополнить ряды "сине-бело-голубых", но выбрал Бундеслигу.
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»

Газета.Ru04:51

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

Soccer.ru04:32

«Зенит» возобновил интерес к Аскасибару, игрок готов покинуть «Штутгарт»

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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта» Аскасибара

Советский спорт04:00

В Германии сообщили об интересе «Зенита» к аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Sport24.ru03:59

«Зенит» заинтересовался полузащитником из «Штутгарта»

Нева Спорт04:15

«Зенит» возобновил интерес к 21-летнему аргентинскому полузащитнику «Штутгарта»

Спорт день за днем04:24
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Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

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Неизвестные украли участок дороги в Томской области. Они демонтировали и увезли бетонные плиты.
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Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
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Наука

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Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
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Столтенберг выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда

НАТО выступает за возобновление диалога между Приштиной и Белградом для поиска политического разрешения кризиса.
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Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»

Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47
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Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

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Повышение НДС не отразилось на бюджете

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Volvo запустила длительную аренду автомобиля

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На Украине завели дело против главы ГБР

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении директора украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
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Автоспорт

Марко опроверг слухи о переговорах «Ред Булл» с Хюлькенбергом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, согласно которой в дни Гран-при Монако представители «быков» общались с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом насчёт потенциального перехода немца после сезона-2019.
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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
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В Индии пропал военный самолет Ан-32

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«Ахмат» подписал хавбека молодежной сборной Польши

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Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
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Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".
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СК потребовал арестовать бывшего губернатора Ивановской области

Настоящая интрига получилась с арестом бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
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Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

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В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек

В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.
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Сантьяго Аскасибар
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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