Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро
Спорт уик-эндвчера в 14:29
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В России стартовали продажи нового Kia Soul
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В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
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Здоровье
Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт
Улицы около московских мечетей перекроют ради Ураза-байрама
4 июня в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам прилегающие к мечетям улицы будут перекрыты.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35
Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Китай успешно испытал новую ракету JL-3
Военно-морские силы Китая провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» не смог вылететь из Уфы в Сургут из-за поломки
Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший по маршруту Уфа-Сургут со 123 пассажирами в салоне, не смог вылететь из уфимского аэропорта из-за поломки подкрылок, никто не пострадал, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии зампредседателя комитета по транспорту Альберт Сулейманов.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле автобуса с рабочими
Украинские силовики открыли огонь в сторону автобуса с рабочими Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лиц
Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика
Переходное правительство Австрии принесло присягу
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера Бригитте Бирляйн и министров её переходного правительства.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Футбол
Жена Новосельцева рассказала, что он болел против России на ЧМ
Обновлено в 02:47