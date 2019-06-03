«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.

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