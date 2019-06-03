Футбол

«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» может вернуться к переговорам о покупке Акуньи у «Спортинга»

Sports.ruвчера в 15:57

СМИ: «Зенит» может вновь попытаться приобрести Акунью

Спорт-Экспрессвчера в 15:37

«Зенит» может вернуться к переговорам со «Спортингом» о приобретении Акуньи

Sport24.ruвчера в 15:22

«Зенит» может вернуться к переговорам о трансфере Акуньи

Спорт день за днемвчера в 17:48

«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Чемпионатвчера в 15:40

«Зенит» вернулся к кандидатуре Акуньи

Soccer.ruвчера в 12:17

«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро

Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.
Обновлено в 04:33
Наука

В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции

Обновлено в 03:59
Происшествия

Убитый в подмосковной драке спецназовец всегда заступался за слабых

Белянкин, увидев, как группа мужчин избивала человека, он сделал им замечание. Тогда толпа набросилась на него.
Обновлено в 03:22
Общество

Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году

Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Отловщики косаток и белух объяснили экскурсии в «китовую тюрьму»

Обновлено в 03:29
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков

Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года.
Обновлено 01 июня в 03:30
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Путешествия

Названы самые опасные для фигуры россиян страны

Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»

В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшее время

Обновлено в 01:33
Футбол

«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром

"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала номер, который не оплатил мэр Анапы

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала 2 июня танец в подвешенной клетке, который отказался оплачивать глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено вчера в 09:29
Общество

Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика

Юрий Лужков предложил простой способ снабжения Крыма водой

Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
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Маркос Акунья
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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