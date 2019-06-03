Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести АкуньюВести.Ru вчера в 16:28
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье. Зимой петербуржцы уже пытались купить футболиста, но не смогли договориться с португальским клубом.
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«Зенит» не потерял надежду приобрести Маркоса Акунью. Но для этого нужно 20 млн евро
Спорт уик-эндвчера в 14:29
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Шоу-бизнес
Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети
Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.
Обновлено в 04:33
Наука
В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции
Обновлено в 03:59
Происшествия
Убитый в подмосковной драке спецназовец всегда заступался за слабых
Белянкин, увидев, как группа мужчин избивала человека, он сделал им замечание. Тогда толпа набросилась на него.
Обновлено в 03:22
Общество
Три центра «Мои документы» отремонтируют в Москве в 2019 году
Здания планируют отремонтировать до конца этого года.
Обновлено в 03:26
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Иванове задержан бывший губернатор области Павел Коньков
Павел Коньков возглавлял регион до октября 2017 года.
Обновлено 01 июня в 03:30
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX
FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Путешествия
Названы самые опасные для фигуры россиян страны
Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду»
В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшее время
Обновлено в 01:33
Футбол
«Зенит» снова заинтересовался опорником «Штутгарта» Аскасибаром
"Зенит" возобновил интерес к опорному полузащитнику "Штутгарта" Сантьяго Аскасибару.
Обновлено в 04:32
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала номер, который не оплатил мэр Анапы
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала 2 июня танец в подвешенной клетке, который отказался оплачивать глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
Юрий Лужков предложил простой способ снабжения Крыма водой
Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14